TRT 1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ezgi Mola, Twitter'dan takipçilerinin temizlik sorularına cevap veriyor.

'Her lekeye birebir'

Sempatik oyuncu, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi.

Ezgi Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" mesajı ile dikkat çekti.







