Takipçisinden gelen mesaj Selin Ciğerci'yi kızdırdı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Instagram hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaştı. Bir takipçisinin mesajına kızan Ciğerci o kişiye tepki gösterdi.
19 Mayıs 2020, Salı 21:17 Son Güncelleme:
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Yeğeniyle fotoğrafını “Halasının gülü” notuyla paylaşan Selin Ciğerci, bir takipçisinden gelen “Amcası diyecektin herhalde” mesajına şöyle karşılık verdi: “Yeğenimle foto paylaşırım, bunları yazarsınız bir de yeni evlenmişsiniz evlatlarınız olacak. Bana ‘anne ol evlat edin’ diyen güzel yürekli hanımefendilere sesleniyorum; bunlar bitmez bunlar bana ve evladıma neler yaşatır! İnsan cinnet geçirir ya, bambaşka bir insana donüşürüm, evladım varken böyle şeylerle karşılaşırsam”