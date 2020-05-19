Magazin Takipçisinden gelen mesaj Selin Ciğerci'yi kızdırdı

Takipçisinden gelen mesaj Selin Ciğerci'yi kızdırdı

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Takipçisinden gelen mesaj Selin Ciğerci'yi kızdırdı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Instagram hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaştı. Bir takipçisinin mesajına kızan Ciğerci o kişiye tepki gösterdi.

19 Mayıs 2020, Salı 21:17 Son Güncelleme:
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Yeğeniyle fotoğrafını “Halasının gülü” notuyla paylaşan Selin Ciğerci, bir takipçisinden gelen “Amcası diyecektin herhalde” mesajına şöyle karşılık verdi: “Yeğenimle foto paylaşırım, bunları yazarsınız bir de yeni evlenmişsiniz evlatlarınız olacak. Bana ‘anne ol evlat edin’ diyen güzel yürekli hanımefendilere sesleniyorum; bunlar bitmez bunlar bana ve evladıma neler yaşatır! İnsan cinnet geçirir ya, bambaşka bir insana donüşürüm, evladım varken böyle şeylerle karşılaşırsam”


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