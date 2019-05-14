Takla atan araçla kaçtı!

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde 10 nolu caddede seyir halinde bulunan 27 MA 2422 plakalı araç, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaldırıma çarptı.

VATANDAŞLAR ARACIN DÜZELMESİNE YARDIM ETTİ

Araç kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak yol kenarında bulunan araziye düştü.

Ters dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın düzeltilmesi ile sıkıştığı yerden kurtuldu.

POLİS GELMEDEN KAÇTI

Aracının yeniden çalıştığını fark eden Suriye uyruklu sürücü, polisler olay yerine gelmeden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan araç ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA