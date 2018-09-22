Takla atan araçta böyle sıkıştı

Kaza, bugün sabah saatlerinde İstanbul Avcılar'da yaşandı. Hüseyin P.'nin kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atarak yan durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

HEMEN MÜDAHALE ETTİLER

Ekipler araç içinde sıkışan Hüseyin P.'yi çok beklemeden çıkardı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken hastaneye sevk edildi.

TELEFONU POLİS AÇTI

Cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken bu sırada Hüseyin P.'nin telefonu çalmaya başladı. Oğlunun aradığını gören polis, telefonu açtı.

Kendisini tanıtan polis memuru, babasının durumunun iyi olduğunu telaşlanmaması gerektiğini belirtti.

İHA



