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Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi kaza yapan araçtan burunları bile kanamadan kurtuldu.

01 Mart 2019, Cuma 07:37
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Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında yaşandı. Karaköy'den Beşiktaş istikametine ilerleyen Halil C.'nin kullandığı 34 BMK 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önce refüjde bulunan ağaca çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak tramvay yoluna girmek üzereyken durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi, kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapandı. Otomobilin kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.


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