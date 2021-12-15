Türkiye Takla atarak ters döndü! Feci kaza karı kocayı ayırdı

Takla atarak ters döndü! Feci kaza karı kocayı ayırdı

Türkiye

Takla atarak ters döndü! Feci kaza karı kocayı ayırdı

Afyonkarahisar'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Şaban Gökay (57) yaşamını yitirdi, eşi Ayşe Gökay (57) da yaralandı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 19:19 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 12.00 sıralarında, Emirdağ- Bolvadin kara yolunda meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden Şaban Gökay'ın kullandığı 26 FY 888 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Şarampole devrilip, ters dönen otomobilin sürücüsü Şaban Gökay ile yanındaki eşi Ayşe Gökay yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ayşe-Şaban Gökay çifti, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Şaban Gökay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Gökay ise hastanede tedaviye alındı. Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

İlyas Kaan TAYTAK/ AFYONKARAHİSAR(DHA)

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