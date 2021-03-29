Taklit Hadise aslını kızdırdı

Önceki akşam, sanal odalara girilerek sadece sesle iletişim kurulan bir sosyal medya uygulamasında Hadise’yi görenler şaşırdı. ‘Hadise Açıkgöz’ profiliyle birçok odaya giren kullanıcıya konuşmacı olarak söz verildi. Sesi çok benzediği ve hatta çok iyi şarkı söylediği için herkes Hadise olduğuna inandı. Ancak İrem Derici konuşan kişinin Hadise olmadığını fark edince odadakileri uyardı. Bunun üzerine kadın “Ben taklit yapıyorum” diye kendini savundu. Sert tepki alıp olay büyümeye başlayınca kullanıcı adını ‘taklit’ olarak değiştirdi.

DAVA EDECEK

,Önceki gece yaşanan bu olaya çok sinirlenen Hadise bu kişiyi mahkemeye vereceğini duyurarak şu açıklamayı yaptı: “Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platformda benim adımla açılmış bir hesap benim sesimi taklit ederek, benmişim gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Konuyla ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum.”