Taklit mücevher davasını Begüm Kıroğlu kazandı
Begüm Khan markasının yaratıcısı Begüm Kıroğlu, TPE’ye tescil ettirdiği mücevher tasarımlarını taklit ettiği iddiasıyla Elçin Dağlaroğlu’na açtığı davayı kazandı.
08 Nisan 2021, Perşembe 09:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 3 yıl önce açılan davaya göre, davalı Elçin Dağlaroğlu 22-23 Kasım 2017’de Four Seasons’da düzenlenen Otizm Vakfı Kermesi’nde Begüm Kıroğlu’nun tasarımlarının taklitlerini sergileyerek sattı.
Davayı karara bağlayan mahkeme, 7 bin lira tazminata ve Dağlaroğlu’nun ürünleri ile kataloglarının işyerinden toplatılarak el konulmasına karar verdi. Hürriyet/ Özge Eğrikar