Gündem Taklit ve tağşiş yapan firmalar 2022! 371 firmanın 559 ürün listesi

Taklit ve tağşiş yapan firmalar 2022! 371 firmanın 559 ürün listesi

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Taklit ve tağşiş yapan firmalar 2022! 371 firmanın 559 ürün listesi

Taklit ve tağşiş yapan firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlığın yayımladığı listede et ve et ürünlerinden çikolatalara kadar 371 firmanın 559 ürün yer alıyor. İşte, 2022 Taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünlerin listesi…

02 Mart 2022, Çarşamba 11:36 Son Güncelleme:
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Taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklandı. 371 firmanın 559 ürün listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesinde kamuoyu paylaşıldı. Listede yer alan ürünlerde sucuklarda sakatat ve kanatlı eti, et ürünlerinde ise at veya eşek eti tespit edildiği de belirtildi. İşte, taklit ve tağşiş yapan firmalar ve 371 firmanın 559 ürün listesi…

PEYNİRDE NİŞASTA, SUCUKTA SAKATAT...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü açıkladı.  Bazı alkolsüz içeceklerde, çikolatalarda ilaç etken maddesi Sildenafil’e rastlandı, zeytinyağında uygunsuzluk, baharat ürünlerinde gıda boyası, peynirde nişasta, bazı sucuklarda sakatat, kanatlı eti, bazı firmaların et ürünlerinde ise at veya eşek eti tespit edildi…

 

 

371 FİRMANIN 559 ÜRÜNÜN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN 

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