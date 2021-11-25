Türkiye Taksi çilesi bitmiyor! Taksici mesafeyi beğenmedi, kadın yolcuya hakaret yağdırdı

Taksi çilesi bitmiyor! Taksici mesafeyi beğenmedi, kadın yolcuya hakaret yağdırdı

Türkiye

Taksi çilesi bitmiyor! Taksici mesafeyi beğenmedi, kadın yolcuya hakaret yağdırdı

İstanbul'da taksici mesafeyi beğenmeyince aracına aldığı kadın yolcuya 'Bu millet kadar aşağılık bir millet yok. Aşağılıksınız kardeşim' diyerek hakaret etmeye başladı. Kadın yolcu 'Durmasaydınız zorla mı bindim aracınıza' derken tartışma anlarını telefonunun kamerasına kaydetti.

25 Kasım 2021, Perşembe 09:58 Son Güncelleme:
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İstanbulluların taksi çilesi bitmek bilmiyor. Bu kez de mesafeyi beğenmeyen taksi sürücüsü yolcuya hakaret etti. Genç kadın ise o anları saniye saniye kaydetti.



CNN TÜRK'ten Burçak Bozkuş ve Engin Öztürk'ün özel haberine göre olayın adresi İstanbul Göztepe. 35 yaşındaki S.Ö. dün sabah hastane çıkışı, Taksi kullanarak evine gitmek istedi. Bindiği taksinin şoförü, mesafeyi beğenmeyince kadına hakaretler yağdırdı.

Gözü dönen taksi şoförü aracın hızını artırıp yolcuya hakaretler etmeye devam etti. Taksi şoförü S.Ö.'ye, "Bu millet kadar aşağılık bir millet yok. Aşağılıksınız kardeşim!" ifadeleri kullanıyor. S.Ö.'nün "Durmasaydınız zorla mı bindim aracınıza" sözlerine taksi şoförü, "Zorla bindin kardeşim arabama" yanıtını veriyor.

Araçtan inmek isteyen S.Ö'yü araçtan indirmedi. O anları sosyal medyadan paylaşan genç kadın İBB Beyaz Masa’ya şikayet başvurusu yaptı. İBB'den yapılan açıklamada taksici hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.


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