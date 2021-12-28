Türkiye Taksi denetiminde bunu da gördük! Polis bile şaştı kaldı

Taksi denetiminde bunu da gördük! Polis bile şaştı kaldı

Türkiye

Taksi denetiminde bunu da gördük! Polis bile şaştı kaldı

İstanbul Mecidiyeköy’de taksilere yönelik denetime çıkan polis, Taksim yönünden gelen taksiyi kontrol ederken şaşkınlık yaşadı. Takside mavi ışıkları yanan bir çakar sistemi vardı. 'Aracın önünde çakar olduğunu bilmiyordum' diyen taksi şoförünün suç kaydı da ortaya çıktı.

28 Aralık 2021, Salı 07:39 Son Güncelleme:
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Taksilere yönelik uygulama yapan polis ekipleri, çakar sistemi takılmış bir taksiyi durdurdu. Yaralama suçundan da aranması bulunan taksici gözaltına alındı.

İstanbul polisi, dün Mecidiyeköy’de taksilere yönelik denetime çıktı. Kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan taksilere cezalar kesildi. Denetimler sırasında yaşanan en ilginç olay ise, Taksim yönünden gelen bir taksinin kontrolü sırasında yaşandı. Takside sadece mavi ışıkları yanan bir çakar sistemi vardı ve açık olarak ilerliyordu.

"CEZA YAZMAYIN, 15 GÜNDÜR BU İŞİ YAPIYORUM"

Taksinin şoförü Saadettin Bakan (59), Polis ekiplerine “Ceza yazmayın, 15 gündür bu işi yapıyorum. Aracın önünde çakar olduğunu bilmiyordum. Araç Sahibinden bu şekilde aldım. Işıklandırma dikkatimi çekmedi” diye konuştu.

SUÇ KAYDI

Kimlik bilgileri sorgulanan Bakan’ın ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından aramasının da bulunduğu belirlendi. Bakan, “Bayrampaşa’da bir tartışma yaşanmıştı. İfade vermeye gitmemiştim” dedi. Ekiplere dil döken Saadettin Bakan, polisler tarafından karakola götürüldü. Bakan’a ‘usulsüz ışık donanımı’ suçundan 144 lira para cezası da kesildi. Taksi trafikten men edildi.

Denetimler sırasında taksi bulmakta güçlük çeken vatandaşlar da polise şikâyette bulundu.

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