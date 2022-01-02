Türkiye 'Taksi yok' cevabını alınca yaşlı adamın dişini kırdı!

'Taksi yok' cevabını alınca yaşlı adamın dişini kırdı!

Türkiye

'Taksi yok' cevabını alınca yaşlı adamın dişini kırdı!

İstanbul'da bir taksi durağına girerek taksi soran bir kişi, aldığı hayır cevabı karşısında durak çalışanı yaşlı adamı tekme tokat dövdü. Ağır darp edilen adam hastaneye kaldırılırken başına dikiş atıldığı ve porselen dişlerin kırıldığı ortaya çıktı. Şüpheli ise kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

02 Ocak 2022, Pazar 10:18 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Bomonti’de meydana gelen olayda, 67 yaşındaki Yaşar Tiryaki’nin çalıştığı durağa eşi ve çocuğuyla birlikte gelen 30’lu yaşlarında yabancı uyruklu bir şahıs, taksi istedi. Tiryaki’nin o an elinde boş taksi olmadığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine şahıs duraktan ayrıldı.

10 dakika sonra tekrar gelerek taksi olmayışını gerekçe gösteren şahıs, tartıştığı Tiryaki’ye saldırmaya başladı.



YERDE TEKMELEYİP DİŞLERİNİ KIRDI

Taksi beklediği esnada eşi ve çocuğunun yanında saldıran şahıs, Tiryaki’ye önce yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen adamı yerde de tekmelemeye devam etti.

Fakat yaşlı adamı yumruklamakla da yetinmeyen saldırgan adamı yerde tekmeleyerek ağzında bulunan porselen dişlerini kırdı.

Olayın ardından kaçmaya başlayan çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşadığı olay sonucu kafasının farklı bölgelerinde zedelenmeler tespit edilen Yaşar Tiryaki’nin başına dikiş atıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Taksi olmadığı gerekçesiyle darp edilen Yaşar Tiryaki yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte polis merkezine giderek ifade verdi ve şahıstan şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda saldırgan gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.

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