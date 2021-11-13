Türkiye Taksici dehşeti! 'Kafana sıkarım' diye tehdit etti

Taksici dehşeti! 'Kafana sıkarım' diye tehdit etti

Türkiye

Taksici dehşeti! 'Kafana sıkarım' diye tehdit etti

İstanbul'da dehşet anları... Üsküdar'da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım' diye tehdit etti.

13 Kasım 2021, Cumartesi 14:13 Son Güncelleme:
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Üsküdar, Altunizde'de sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. 34 TBP 61 plakalı taksinin şoförü Fıstık'ı aracına almadı. Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı. Fıstık'ı kafana sıkarım" diyerek Tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri olayın yaşandığı yerde taksilere yönelik denetim yaptı.


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