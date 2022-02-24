Taksici köprü ücretini çift yönlü alamayacak! Karar verildi

2018 yılındaki Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME kararına göre, taksiler otoyol ya da Köprü kullanırsa dönüş ücretini de yolcudan talep ediyordu. UKOME’de oy çokluğuyla alınan kararda, bundan böyle taksilerin sadece yolcunun gideceği yönde geçiş ücreti isteyebileceğine karar verildi.

Karara itiraz ederek ret oyu kullanan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Karar otoyollarda uygulanabilir ancak taksiciler olarak köprülerden hem gidiş hem dönüş ücretinin yolcudan alınmasını talep ediyoruz. Yoksa şikayet sayısı artar. Şoför kardeşimiz ‘Dönüş ücreti verilmezse ben karşıya geçmem’ der. Yolcu ile şoför arasında hoş olmayan şeyler olur. UKOME’nin kararını yargıya taşıyacağız” dedi. Öte yandan UKOME toplantısında İBB’nin 5 bin yeni Taksi teklifi de 13’ncü kez oylamaya sunuldu. Teklif bir kez daha reddedildi.

Fatma Aksu / Hürriyet





İlgili Haberler İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi reddedildi



