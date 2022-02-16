Türkiye Taksici şiddeti kamerada! Motosikletli kuryeye testereyle saldırdı

Taksici şiddeti kamerada! Motosikletli kuryeye testereyle saldırdı

Türkiye

Taksici şiddeti kamerada! Motosikletli kuryeye testereyle saldırdı

Sakarya'da bir taksi sürücüsü, tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldırdı. Araya girenler tarafları ayırırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

16 Şubat 2022, Çarşamba 17:35 Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 


Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü.

Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı. 

Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı. O anlar araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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