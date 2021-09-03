Türkiye Taksici terör estirdi! 100 euro istedi, biber gazı sıktı, darp etti!

Taksici terör estirdi! 100 euro istedi, biber gazı sıktı, darp etti!

Türkiye

Taksici terör estirdi! 100 euro istedi, biber gazı sıktı, darp etti!

Taksim’den Beşiktaş’a gitmek isteyen bir grup arkadaş, taksiciden “Siz Almancısınız 100 Euro verin” yanıtını aldı. İtiraz eden grup, 16 kişi tarafından darp edildi.

03 Eylül 2021, Cuma 08:00 Son Güncelleme:
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Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen ve İstanbul’da yaşayan arkadaşlarıyla buluşan bir grup genç, Taksim’den bindikleri taksicinin şiddetine maruz kaldı. Geçen hafta, akşam yemeği yiyen grup, gecenin sonunda Taksim’den Galatasaray’a oradan da Beşiktaş’a gitmek üzere taksiye bindi. Normalde ortalama 30 TL tutacak yol için taksici “Siz Almancısınız 100 Euro verirseniz götürürüm” dedi. Mağdurlardan Ahmet Sayın, bundan sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘BİBER GAZI SIKTI’

“Biz taksicinin bizi indirmesini istemediğimiz için ‘100 Euro, 980 TL ediyor, 100 TL’ye bizi götürün’ dedik. Taksici bizi indirmeye çalıştı. ‘İnmeyeceğiz sizin göreviniz bu’ deyince bizi korkutmak için hız yaptı, ani durdu. Bu tarz hareketler yaparken bir araca çarptı. Bize bağırıp küfürler etti. Ardından arabada yüzümüze biber gazı sıktı. Taksiden indik. Sonra ikişerli üçerli şekilde esnaf olay yerine geldi ve bizi darp etmeye başladılar. Almanya’dan gelen bir arkadaşımın burnunda 5 kırık var. 16 kişi kasıtlı şekilde bizi öldürmeye teşebbüs ettiler. Gidip darp raporu aldık ve şikâyetçi olduk.” (Hürriyet)

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