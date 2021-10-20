Türkiye Taksiciden, engelli kız çocuğuna cinsel istismar rezaleti!

Taksiciden, engelli kız çocuğuna cinsel istismar rezaleti!

Türkiye

Taksiciden, engelli kız çocuğuna cinsel istismar rezaleti!

Diyarbakır’da, taksi şoförü C.Y düğün salonu önünden araçla aldığı zihinsel engelli 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu. Ekiplerin 30 kameranın kayıtlarını 2 gün boyunca izlemesinin ardından gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 12:18 Son Güncelleme:
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Olay, 16 Ekim akşamı, Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile düğüne giden zihinsel engelli D.K., bir süre sonra salonun önüne çıktı. Bu sırada yoldan geçen taksi şoförü C.Y., D.K.'nin önünde durup, araca binmesi için ikna etmeye çalıştı.



30 KAMERA KAYDI İZLENDİ

Taksiye binen D.K.'yi eve götüren C.Y., burada cinsel istismarda bulundu. C.Y., daha sonra D.K.'yi evinin yakınına bırakarak kaçtı. Evine giren D.K., olayı ailesine anlattı. Aile de polise giderek, şikayetçi oldu. İnceleme başlatan Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 30 kameranın kayıtlarını 2 gün boyunca izledi. Görüntülerden taksiyi ve şoförü tespit eden ekipler, C.Y.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.Y., çelik yelek giydirilerek, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. C.Y. 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' ve 'cinsel istismar' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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