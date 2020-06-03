Taksiciler kanamalı bir hastayı hastaneye götürebilir mi?

Kocaeli’de, doğum yapmak üzere olan bir kadının ailesi taksi çağırdı.

Taksici çağırılan adrese gitti ancak kadını hastaneye götürmedi.

Doğum yapmak üzere olan kadının kanaması vardı ve ambulans çağırıldı. Hamile kadın acı içinde taksiden inerek ambulansın gelmesini bekledi. Taksici ise olay yerinden ayrıldı.

O anlar bir kişi tarafından görüntülendi. Görüntüleri çeken kişinin, “Aracı kirlenmesin diye götürmüyor galiba” demesi bazı TV kanallarında ve haber sitelerinde manşet oldu. Ardından taksi şoförü Mümtaz Bayrakoğlu gözaltına alındı.

Türkiye’nin içini sızlatan olay sonrası Mümtaz Bayrakoğlu’na ev hapsi verildi.

Bayrakoğlu, "Götürdüğümü düşünün, kanamalı hasta sonuçta. Ya yolda bir sıkıntı olsa, sonuç ne olacak? Bundan daha çok beni yargılayacaklardı" dedi.

Birleşik Taksi Şoförler Derneği Başkanı Hüseyin Duman, konuyla posta.com.tr'ye konuştu.

"Kanunlar şunu söylüyor: Ambulans çağıracaksın"

Taksi şoförü kanamalı bir hastayı hastaneye götürmeli mi, yoksa ambulans mı çağırmalı?

İnsani açıdan götürülmeli tabii. Çok ölümcül hastalar da götürdüm hastaneye. Diyelim ki iki kişi kaza kaza yapmış, taksi çağırdı. Ya da yolda yaralı birini gördünüz. Onu alıp hastaneye götürdünüz. Bunu tek başımıza bizim götürme şansımız yok. Yanında biri olması lazım. Adam yolda ölürse ispat et edebildiğin kadar. Bizim bunu kanıtlamamız lazım. Hastanede polis sizi bırakmıyor. Kanunlar da şunu söylüyor: ambulans çağıracaksın.

Hamile kadını hastaneye götürmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

O arkadaşımızı kınamadım. Sadece olayın ön yüzünü gösteriyor. Kanamalı bir hasta için en doğrusu ambulans çağırmaktır. Acil durumlarda dörtlüleri yakıp mümkün olduğu kadar hızlıca, yasalara da uymadan hastaneye gitmeye çalışıyoruz. Ya yolda bir şey olsa? Biz itfaiye ya da ambulans değiliz. Yasalara uymak zorundayız. Üstüne bir de ceza geliyor. İnsani olarak elbette götürülmeli ancak en doğrusu neyse o yapılmalı.

Taksicilerin ilk yardım eğitimi var mı?

Ben her zaman diyorum. Taksici eğitim almalı. Bunlar; ileri sürüş eğitimi, ilk yardım, yabancı dil eğitim, şehri tanıma eğitimi. Bu eğitimleri verin ondan sonra taksicilerden kalite bekleyin. En az 3 senedir benim müracaat etmediğim, başvurmadığım kurum kalmadı. Kalite için eğitim şart. Muhakkak eğitim alınmalı. Kültür ve Turizm Bakanımız bazı yerlerde taksicileri “Turist dostu taksici” diye bir eğitime tabii tuttular.

Kimlere verildi bu eğitim?

Havalimanları, Talimhane ve Sultanahmet gibi bölgelerdeki taksicilere yapıldı. 5-6 bin kişiye eğitim verildi. 1 günlük.

Neydi konular?

Tarihi yerler eğitimi, psikolojik eğitim, ilk yardım eğitimi de verildi. Tüm taksicilerin bu eğitimleri alması lazım.

Ehliyeti olan herkes taksici olabilir mi?

Şu anda kesinlikle olamaz. Toplu taşıma kartı veriliyor. Bu kartı olmayan kişiye çalışma ruhsatı verilmiyor. Eğer yakalanırsa ağır yaptırımları var. Araç da bağlanıyor. SGK’dan da ceza geliyor. “Taksicilik yapabilir” belgesi olmayanlar bu mesleği yapamaz.

"Bu tarz haberler bizi yaralıyor"

Adli kayda bakılıyor mu?

Elbette. Adli kaydı olan taksicilik yapamaz.

Çoğu insan neden taksicileri sevmiyor?

2014-2015 yılında ben Beşiktaş meydanında bir çadır açtım. “Can güvenliğim için kabinli araç istiyorum” diye kampanya başlattım. 22 gün sürdü. Taksicinin çarpıp felç bıraktığı insan da o çadıra imza vermeye geldi. “Taksiciler şöyle böyle” diye sürekli haber yapılıyor. Bizim de ailemiz var. Evimize ekmek götürüyoruz. Çok yalan haber dönüyor. Bunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Bu tarz haberler bizi yaralıyor.



