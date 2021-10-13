Gaziosmanpaşa'da Türk yolcu AVM önüne taksi çağırdı. AVM önüne gelen taksici, turistleri görünce Türk yolcuları bırakıp Arap turistleri aldı. Aynı AVM önünde benzer görüntüler yaşandığını belirten taksi bekleyenler duruma tepki gösterdi.

Bir yolcu, "Gideceğim yol 10 dakika ama değişim saati diyerek beni almadı. Bizden sonra da 10 kişi bindi" dedi. Yakınlardaki taksi durağının başkanı Salih Uzuntaş ise, "Burada bizim taksicilerin yanlış yapma lüksü yok. Burada kameralar var biz ceza veriyoruz. Yabancı taksicilerden sıkıntı çekiyoruz. Bu da bizim durağa mal oluyor" diye konuştu.









Öte yandan Fatih'te taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Taksilere binen sivil trafik polisleri tarafından kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. Denetim kapsamında yolcu seçtikleri gerekçesiyle 3 taksi sürücünün aracı bağlanarak otoparka götürüldü.

İstanbul'da taksiciler ile müşteriler arasında yaşanan tartışmalar devam ederken, bir olay da Gaziosmanpaşa'da yaşandı. Türk yolcunun AVM önüne çağırdığı taksici, kendisini çağıranları bırakarak, o anda gördüğü Arap turistleri aldı. Taksicinin, kendisini çağıranlar yerine turistleri aldığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksicinin almadığı yolcular, durumdan şikayetçi olurken, Gaziosmanpaşa'da son zamanlarda AVM'nin önünde gördükleri turistleri alıp, Türk yolcu almayan taksiciler tepkilere neden oluyor. Bir yolcu, "10 dakikalık yol gideceğim ama değişim saati diyerek beni almadı. Bizden sonra da 10 kişi bindi" dedi.

"YABANCI TAKSİCİLERDEN SIKINTI ÇEKİYORUZ"

Taksi durağı Başkanı Salih Uzuntaş, "Biz burada oluyoruz, zabıta ekiplerini de çağırıyoruz. Şikayetçiyiz. Taksim, Eminönü, Sirkeci, Sultanahmet gibi yerlerde daha çok denetimin yapılması gerekiyor. Yenikapı'dan 4 müşteri alıp Bakırköy'e götürüyor. Beni almıyor ama 4 kişiyi alıyor. Bunların olmaması lazım. Burada bizim taksicilerin yanlış yapma lüksü yok. Burada kameralar var biz ceza veriyoruz. Yabancı taksicilerden sıkıntı çekiyoruz. Bu da bizim durağa mal oluyor" diye konuştu.

"ADI ÇIKMIŞ TAKSİCİLER BURAYA GELİYOR"

Taksici Ali Osman Danışmaz ise, "Biz yolcuları dizmişiz tabii yerli yabancı fark etmeksizin. Bir araba geliyor, bizim durağa ait olmayan, camdan kafasını çıkartıp 'Ben Aksaray'a gideceğim. Taksim'e gideceğim. Mecidiyeköy'e gideceğim' ya sıra gelmiş biz olsak aynı durumda düşünsenize 'ben oraya gitmiyorum' diyor. Biraz vicdan muhasebesi de yapmak lazım. Aynı duruma kendi ailemizi koysak her şeyin farkına varacağız. Yetkililerden yardım istiyoruz. Burası baya problemli bir nokta. Taksim, Beşiktaş gibi yerlerde takılıp adı çıkan taksiciler buraya geliyor Arap müşteri almak için" ifadesini kullandı.

"BEYLİKDÜZÜ'NE YOLCU ÇIKTIĞI ZAMAN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Değişim saati olduğunu söyleyerek müşteri almayan taksici, "Arabayı vermeye gidiyorum değişim saati. Biz hep Türk alıyoruz. Yabancı almıyoruz. Bir kadın 'bizi almıyorsunuz' dedi. Sizin gibi, ben de dedim ki, 'alakası yok'. Bu saat değişim saati. Değişim yapmayalım mı yani. Biz uzun gidemiyoruz. Benim Mecidiyeköy'den Beylikdüzü'ne yolcu çıktığı zaman tüylerim diken diken oluyor. 4 saat sürüyor orası. Ayaklarım tutmuyor, trafik bizi öldürüyor" dedi.

TÜRK YOLCU YERİNE TURİST YOLCU ALAN TAKSİCİ KAMERADA

İddiaya göre Türk yolcu tarafından AVM önüne çağrılan taksici, o anda gördüğü Arap turistleri taksiye aldı. Yolculardan biri o anları cep telefonu kamerasına çekerek taksiciden şikayetçi oldu.

TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil trafik polisleri, bindikleri taksilerde kurallara uymayan şoförleri denetim noktasında durdurdu. Polis ekiplerinin, kendilerini almayan taksi sürücülerini de ihbar ettikleri denetimde, taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Denetim kapsamında toplam 3 taksi sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL ve emniyet kemeri takmamaktan 144 TL para cezası kesildi. Öte yandan 3 taksi sürücüsüne, yolcu seçtikleri gerekçesiyle bin 339 TL ceza yazıldı 3 taksi bağlanarak, otoparka çekildi.

"TURİSTLE ÇEVİRİ YOLUYLA ANLAŞIYORUZ"

Seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza kesilen sürücü Nazım Kaldırımcı, "Turistle telefondan çeviri yoluyla konuşuyoruz. Turist bana bir şey söylüyor, ben de onu anlamaya çalışıyorum. Memur bey de telefonla konuşuyorum diye ceza kesiyor" dedi.

"KAÇAK ARAÇ KULLANANLAR VAR"

Taksi denetimlerinin kendileri için sürücüler için faydalı olduğunu dile getiren Alpaslan Mermer, "Çok yerinde ve güzel bir olay. Kaçak araç kullananlar var. Önüne gelen araçla çıkıyor. Bu sefer bizi kötülüyorlar. Biz normal çalışıyoruz. Benim bütün evraklarım tam" şeklinde konuştu.

"İÇİMİZDEKİ ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANSIN İSTİYORUZ"

Emniyeti kemeri takmadığı için ceza kesilen Behçet Olgun, "Kemerim takılıydı. Müşteri indirdim. Bagajını aşağıya indirdim. Tekrar bindim, bağladım. Arkadaşı da ikaz ettim. İçimizde çok çürük elma var. Ayıklanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN YOLCUYU ALAMADIM"

Yolcu seçtiği gerekçesiyle aracı trafikten men edilen Nurdoğan Çetinoğlu, "Kemeri taktım ama müşteri inince çıkardım. Trafik yoğundu yolcuyu alamadım. Işık yandı" diye konuştu.

"NEREYE GİTTİĞİNİ SORMADIM"

Aracı bağlanan bir başka sürücü Mehmet Duyuş, "Arkadaş el kaldırdı. Durağa yöneldim. Kimseye müşteri de sormadım. Nereye gittiğini de sormadım, durmadım" ifadelerini kullandı.



