Taksicilerden tuhaf çözüm! Kargalara karşı sapanlı nöbet
Elazığ'da bir taksi durağında çalışan şoförler kargalara karşı nöbete başladı. Çınar ağacının altına araçlarını park eden sürücüler, kargaların ağaçtan taş bırakmaları nedeniyle sapanla nöbete başladı.
Kent merkezindeki Yeni Mahalle taksi durağında bulunan çınar ağacına konan kargalar sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kargaların ağaçlardan araçların üzerine taş bırakmasını önlemek için taksi şoförleri sapan kullanmaya başladı. Şoförler, çınar ağacına konduğunu gördükleri kargaları sapan ile taş atarak uzaklaştırmaya çalışıyor.
'AMACIMIZ KARGALARA ZARAR VERMEK DEĞİL'
Amaçlarının kargalara zarar vermek olmadığını söyleyen sürücüler, son günlerde kargaların taş bırakması nedeniyle birçok aracın camının hasar gördüğünü söyledi.