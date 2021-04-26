Taksicilerden koronavirüs aşısı için talep

Dünyayı sarsan pandemiye rağmen İstanbul'da taksiciler günde 750 bin ile 1 milyon arasında yolcu taşıyor. Bu da taksicilerin en fazla etkilenen meslek gruplarından biri olmasına neden oluyor. Taksiciler, her gün bir meslektaşlarını koronavirüs nedeniyle kaybettiklerini söyleyerek, bir an önce aşı olmak istiyor.

Sağlık çalışanlarından sonra en riskli meslek gruplarından birinin taksiciler olduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Pandemi sürecinde yüzde 50’e yakın iş kaybımız oldu. Taksiciler olarak pandemi sürecinde çalışan en riskli meslek grupları arasındayız. Vatandaşları hastaneye biz taşıyoruz, hastaneden biz alıyoruz. Bu süreçte, aksiciler Esnaf Odası olarak bütün araçlarımızı haftada bir defa dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her aracımızda maske, dezenfektan ve kolonya var. Araçlarımıza maskesiz yolcu asla kabul etmiyoruz. Araçlarımıza üç kişiden fazla yolcu almıyoruz" dedi.





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TAKSİCİLERDEN İSTEK

Sağlık çalışanlarından sonra ilk aşılanması gereken grubun taksi şoförleri olduğunu öne süren Aksu, "Sağlık Bakanlığımızdan en acil şekilde taksici esnafımızın aşılanmasını istiyoruz. Hatta taksiciler için aşılanma konusunda biraz geç kalındığını düşünüyorum. Çünkü taşıdığımız yolcunun pozitif olup olmadığını bilemiyoruz. Vatandaşa 'testini göster' deme gibi bir hakkımız yok. Onun için taksiciler olarak çok riskli bir ortamda hizmet veriyoruz. Araçlarımızın içi ise sosyal mesafe kurallarına çok uygun değil. Biz her yolcuyu taşımak zorundayız. 'Koronavirüslü olduğunuz için yolcu alamıyoruz' diye bir lüksümüz yok" diye konuştu.

İstanbul’da 17 bin 395 taksi olduğunu söyleyen Aksu, "Her gün bir taksici arkadaşımızı kaybediyoruz ve acilen aşı yapılmasını talep ediyoruz. Pandemiden önce yaklaşık resmi verilere göre 1 buçuk milyona yakın yolcu taşıyorduk. Bu süreçte işlerimiz yüzde 50 oranında düştü. Şu an günde yaklaşık 750 bin veya 1 milyon kişi arasında yolcu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan taksici Mustafa Aktürk, "Bilinçsiz müşteriler ,yasak olduğunu söylememize rağmen ön koltuğa oturmak için diretiyor. Her gün bir taksici arkadaşımızın üzücü haberini alıyoruz. Taksicilere bir an önce aşı sırası gelmeli. Sonuçta sabahtan akşama kadar insanlarla temas halindeyiz" dedi.

ÖN KOLTUK TARTIŞMASI

Israrla ön koltuğu oturmak isteyen yolcular olduğunu söyleyen taksici Hüseyin Çakır, "Pandemi döneminde bizi en çok zorlayan korkularımız oldu. Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. İnsanları yoldan ve hastanelerden alıyoruz. Yolcular,ı koronavürüslü bile olsa taşımak zorundayız. Israrla ön koltuğa binmek isteyen vatandaşlar oluyor. Biz taksiciler olarak almamaya çalışıyoruz. Ama zorla binenlere engel olamıyoruz. Engel olduğumuz zaman tartışma çıkıyor. Bir an önce aşı olmalıyız. Çünkü gerçekten risk altındayız. Her gün bir meslektaşımızı kaybediyoruz" diye konuştu.

Esma MURAT- Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA)