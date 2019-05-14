Taksicilerin kavgası kanlı bitti

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki taksi durağında meydana geldi.

Aynı durakta çalışan taksiciler Hasan Hüseyin D. ile Zafer Y., sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Hasan Hüseyin D., saat 16.00 sıralarında tekrar taksi durağına geldi. İkili, yine tartışmaya başladı.

BAŞINA ATEŞ ETTİ

Hasan Hüseyin D., bu sırada yanındaki tabancayı çıkararak, Zafer Y.’ye ateş etti. Hasan Hüseyin D., kaçarken, başından vurulan Zafer Y. ise kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı Zafer Y., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı taksicinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinde çevre güvenliği alarak, inceleme yaptı. Polis, kaçan Hasan Hüseyin D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA