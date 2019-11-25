‘Taksicinin geliri yüzde 25 arttı’

Taksicilerin gelirlerinde yaklaşık yüzde 25’lik bir artış yaşandığını ifade eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber faaliyetlerinin durdurulmasının ve korsan taşımacılık yapan araçlara ilişkin denetimlerin artmasının sektöre olumlu bir yansıması olduğunu belirtti. Aksu özellikle son 3 ayda gelirlerin arttığını ifade etti.

Korsan taşımacılığa yönelik denetimler artmıştı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, geçtiğimiz aylarda taksi ücretlerinde yapılan düzeltmeden sonra, korsan taşımacılığa yönelik uygulamaların da taksici esnafının gelirlerini artırdığını ifade ederken, “Özellikle küresel korsana karşı yürüttüğümüz haklı mücadelenin bağımsız yargı tarafından tescil edilmesi, sektördeki belirsizliği de ortadan kaldırdı. Bunun olumlu etkisini tüm sektörde görmeye başladık. Bunun yanı sıra, özellikle bazı mahallelerde karşılaştığımız korsan taşımacılık uygulamalarına karşı da harekete geçildi. Bu yöndeki denetimlerin de son dönemde arttığını görüyoruz” dedi.

“Taksi kullanımı arttı”

Eyüp Aksu, “Yaptığımız araştırmalarda son birkaç aydır yolcu memnuniyetinin de yükseliş trendine girdiğini gördük. Yapılan fiyat düzeltmesinin hemen ardından yolcuların taksi kullanımında bir miktar azalma görmüştük. Şimdi ise eski seviyelerin üzerine çıktık. Tabii bu taksici esnafımızın gelirlerini de artırdı. Altı ay öncesiyle karşılaştırdığımızda taksilerin günlük hasılatı yüzde 25 artmış durumda” dedi.

SGK’sı olmayan şoför kalmadı

Başkan Aksu, yaptıkları denetim ve çalışmalar sonucunda SGK’sız çalışan şoförün de kalmadığını vurgulayarak, “Her şeyi kanuna ve yönetmeliklere uygun yapıyoruz. İBB’ye kayıtlı 44 bin şoförümüzün tamamına yakını uzun uğraşlarımız sonrası SGK’lı hale geldi. Belediyemizden izin almayan, kart almayan şoför çalışamaz, çalışamıyor. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ayrıca destekleri için teşekkür ederiz.” dedi.



