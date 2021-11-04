Taksiciyi, cebindeki bin lira için bayıltıp kaçtılar

Denizli’de kimliği belirsiz 3 kişi, müşteri gibi bindikleri taksinin şoförü Süleyman Burak Yalgın’ı (29) başına sert cisimle vurarak bayıltıp, cebindeki bin TL'yi alarak kaçtı. Takip uygulamasından yeri tespit edilen Yalgın, baygın halde bulundu.

Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde bugün saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi, Süleyman Burak Yalgın yönetimindeki 20 T 0294 plakalı taksiye bindi.

Taksiyle Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi Badem Sokak'ta tenha bir sokağa giden 3 kişiden biri, sürücü Yalgın'ın başının arkasına sert bir cisimle vurarak bayılttı. Şüpheliler, Yalgın'ın cebindeki yaklaşık bin TL'yi alarak kaçtı.

Saat 08.30 sıralarında, gece çalışan Yalgın'ı taksiyi teslim almak için arayan araç sahibi Vedat Teryaki ulaşamadı. Araca takılı olan takip uygulama sisteminden taksinin yerini tespit eden Teryaki, Yalgın'ı direksiyon başında başından yaralı ve baygın buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Süleyman Burak Yalgın, 3 kişinin müşteri gibi bindiği taksiyi tenha bir sokağa götürdüğünü, ardından da arka koltukta oturan birinin başına sert cisimle vurduğunu söyledi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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