Türkiye Takside dehşet anları! Kamera anbean kaydetti

Takside dehşet anları! Kamera anbean kaydetti

Türkiye

Takside dehşet anları! Kamera anbean kaydetti

İstanbul Üsküdar’da bir taksici aracına binen müşteri tarafından boğazına bıçak dayanarak gasbedilmek istendi. O dehşet anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Gaspçının elinden yara almadan kurtulan taksi sürücüsü, yaşadığı kâbusu CNN TÜRK'e anlattı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 17:25 Son Güncelleme:
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Kâbus dolu gece taksici Turgut Gültaş’ın Üsküdar’dan bir müşteriyi aracına almasıyla başladı. Taksici Turgut Gültaş müşterisini Ümraniye’ye götürdü. Müşteri para yerine bıçak çıkardı, boğazına dayadı.

Taksici Turgut Gültaş, gaspçının bir anlık boşluğundan yararlandı ve ardından aracın içinde arbede başladı. O anlarda araçtaki güvenlik kamerası kayıttaydı. Arabanın içinde kısa süreli arbede yaşandı. Gültaş, saldırganı ayağından çekerek araçtan dışarı atmaya çalıştı. Turgut Gültaş, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Olayı anlatan Gültaş, "Öbür tarafa gittim geldim. Telefonla parayı ver dedi. Buyur dedim. Orda duruyor kardeşim dedim. Oradan bir boşluk yaptığı anda ben kendimi dışarıya attım. Cama tekme attı. Arabamın camını kırdı. Ben sol bacağından kaptığım gibi arabanın arkasına attım. O arada semt mahalle toplandı. Kızın biri soda şişesi attı. Biri yangın tüpü sıktı" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR HEMEN POLİSE HABER VERDİ

Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


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