Türkiye Taksiden indirdiği kadını yerlerde sürükledi! Korku dolu anlar...

Taksiden indirdiği kadını yerlerde sürükledi! Korku dolu anlar...

Türkiye

Taksiden indirdiği kadını yerlerde sürükledi! Korku dolu anlar...

Kağıthane'de sokak ortasında bir kadın ve erkek arasında tartışma çıktı. Erkekten kaçmaya çalışan kadın durduğu taksiye binmeye çalıştı. Taksinin arkasından gelen erkek kadını taksiden indirerek yerde sürükledi. Yaşanan dehşet anlar kameralara yansıdı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 11:51 Son Güncelleme:
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Olay, perşembe sabaha karşı 03.00 sıralarında, Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçan kadın, yoldan geçen taksiyi durdurdu. Taksiye binmeye çalışan kadın, arkasından koşan erkek tarafından yakalanarak yerde sürüklendi. Taksiden zorla indirilen kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yola yattı. Bir süre erkek tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın, daha sonra taksiye binerek polis merkezine gitti.



OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taksiye binmeye çalışan kadının erkek tarafından taksiden indirilmesi ve yerde sürüklenmesi görülüyor. Olayı görenler kadın ve erkeğin yanına geliyor ama bir müdahalede bulunmuyorlar. Ağlayan kadın ise adamın elinden kurtulmak için çaba gösteriyor. Bir süre sonra kadın taksiye binerek uzaklaşıyor.

DHA


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