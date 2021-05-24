Türkiye Taksim Camii cuma günü açılıyor

Taksim Camii cuma günü açılıyor

Türkiye

Taksim Camii cuma günü açılıyor

Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan cami bu cuma ibadete açılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Camideki son durum havadan ve yerden görüntülendi.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 13:43 Son Güncelleme:
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İstanbul Taksim'de yapılan caminin cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor. Camideki son durum DHA kamerasına yansıdı.

Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan cami, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyor. Cami içinde gelen misafirler için 2 bin 260 ahşap ayakkabılık bulunuyor. Ayrıca caminin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi. Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlara da yer verildi. 

Burçak BOZKUŞ - Zeki GÜNAL - Osman BAKIR - / İSTANBUL (DHA)

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