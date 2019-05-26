Taksim’de 2 yıl önce temeli atılan caminin son aşamaya gelindi. 17 Şubat 2017’de temeli atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor. Peki, Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? İşte detaylar…

Taksim’de 2 yıl önce temeli atılan caminin yıl sonu ibadete açılması hedefleniyor. 17 Şubat 2017’de temeli atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.

KAPLAMA İŞLERİ DEVAM EDİYOR

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin alt katlarındaki kaba inşaat çalışmaları bitti. Caminin ana kubbesinin kaplaması tamamlanırken küçük kubbelerin kaplama işleminin bitirilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILABİLECEK

Kaba inşaatı tamamlanan camide, mermer kaplama çalışmaları sürdürülüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, inşaat çalışmalarının 2 yıldır devam ettiğini anlattı. Camide kubbe kaplama çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Caminin ana kubbesinin kaplaması tamamlandı. İçeride işçilerin sıva çalışmaları devam ediyor. Caminin dış cephesinde bir yandan da mermer kaplamaları yapılıyor. Arkadaşlarımız caminin tamamlanması için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Camiyi inşallah yıl sonuna kadar yetiştirme gayreti içerisindeler. Cami tamamlanınca yaklaşık 2 binden fazla kişinin aynı anda namaz kılacağı muhteşem bir eser olacak. Yapılan eser cami alanı olmasının ötesinde otoparkı, kültür-sanat etkinlikleri, atölyeleriyle Taksim’e bambaşka bir zenginlik katacak. Caminin genel olarak kaba inşaatı tamamlanmıştı. Bundan sonra sonra ince işçilik de başlayacak."

"CAMİ TAKSİM’E FARKLI BİR GÜZELLİK KATACAK"

Yıldız, Beyoğlu’nun tarih, kültür ve sanatın yer aldığı değerli bir yer olduğunu dile getirerek, sözlerini, "Burası, bütün dinlerin, farklı inançların, farklı kültürlerin kendini ifade edebildiği bir yer. Taksim Meydanı’nda farklı dinlere mensup ibadethaneler var. Yapılan cami Taksim’e bir ruh, nezaket, zarafet katıyor. Cami tamamlanınca Taksim’e farklı bir güzellik katacak." diye tamamladı.