Türkiye Taksim metrosunda hareketli dakikalar! İntihar girişimi...

Taksim metrosunda hareketli dakikalar! İntihar girişimi...

Türkiye

Taksim metrosunda hareketli dakikalar! İntihar girişimi...

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu.

06 Eylül 2021, Pazartesi 16:14 Son Güncelleme:
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Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi saat 15.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu. Taksim istasyonu kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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