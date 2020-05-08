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Türkiye Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni önlem

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni önlem

Türkiye

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni önlem

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni corona virüs tedbirleri alındı.

08 Mayıs 2020, Cuma 12:06 Son Güncelleme:
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Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.


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