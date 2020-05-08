Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni önlem
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni corona virüs tedbirleri alındı.
08 Mayıs 2020, Cuma 12:06 Son Güncelleme:
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Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.
Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.