Türkiye Taksim Meydanı'daki siren sesinin sebebi belli oldu

Taksim Meydanı'daki siren sesinin sebebi belli oldu

Türkiye

Taksim Meydanı'daki siren sesinin sebebi belli oldu

İstanbul'da, birçok semtten duyulan ve merak uyandıran seslerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan çekime katılan polis araçlarının siren sesleri olduğu ortaya çıktı.

13 Aralık 2020, Pazar 16:48 Son Güncelleme:
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan ve siren çalarak ilerleyen polis araçları konvoyu büyük merak uyandırdı. Birçok semtten duyulan sesler sosyal medyada da merak konusu oldu.

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9'u zırhlı 54 araçlık polis konvoyu sirenler çalarak Barbaros Bulvarı'nı geçtikten sonra Taksim Meydanı'na yöneldi.

Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği ve cep telefonu kameralarıyla kayıt ettiği konvoyun yolculuğu Taksim Meydanı'nda sona erdi.

Konvoyun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekimde kullanılmak üzere oluşturulduğu öğrenildi.

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