Taksim Meydanı'nda "Nehirden denize Filistin özgür olacak" yazılı pankart açıp Filistin bayrakları taşıyan grup sloganlar atıp İsrail'i protesto etti. Basın açıklamasının ardından dağılıma geçen grup, sivil polisler tarafından durduruldu.

Daha sonra gelen çevik kuvvet polisi, Taksim Meydanı'nda izinsiz yapılan eylem nedeniyle göstericilerin ayrılmasına izin vermedi. Grup ayrılmak isteyince arbede çıktı. Polisin müdahale ettiği gruptaki 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)

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