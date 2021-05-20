Türkiye Taksim Meydanı'nda arbede: 15 gözaltı

Taksim Meydanı'nda arbede: 15 gözaltı

Türkiye

Taksim Meydanı'nda arbede: 15 gözaltı

Taksim Meydanı'nda İsrail'i protesto eylemi yapan grupla polis arasında çıkan arbede sonrası 15 kişi gözaltına alındı.

20 Mayıs 2021, Perşembe 17:54 Son Güncelleme:
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Taksim Meydanı'nda "Nehirden denize Filistin özgür olacak" yazılı pankart açıp Filistin bayrakları taşıyan grup sloganlar atıp İsrail'i protesto etti. Basın açıklamasının ardından dağılıma geçen grup, sivil polisler tarafından durduruldu.

Daha sonra gelen çevik kuvvet polisi, Taksim Meydanı'nda izinsiz yapılan eylem nedeniyle göstericilerin ayrılmasına izin vermedi. Grup ayrılmak isteyince arbede çıktı. Polisin müdahale ettiği gruptaki 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)



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