Türkiye Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar

Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar

Türkiye

Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar

İstanbul Taksim'de MOBESE'den tespit edilen şüpheli bir otomobil ve içindeki iki kişi polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis Taksim Cumhuriyet Anıtı duran otomobil içindeki kişileri indirip üst araması yaptı. Otomobilin de didik didik arandığı olayın polis tatbikatı olduğu anlaşıldı.

18 Şubat 2021, Perşembe 13:05 Son Güncelleme:
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Araç trafiğine kapalı olan Taksim Meydanı’nda Cumhuriyet Anıtı önüne kadar gelen bir otomobil MOBESE kameraları tarafından tespit edildi. Şüpheli otomobil polis komuta merkezinden, bölgedeki ekiplere telsizle anons edilerek bildirildi. Anons üzerine anında harekete geçen polis ekipleri otomobilin etrafını sarıp içindeki iki kişiyi aşağı indirdi. Kişilere üst araması yapılırken otomobilin içi de didik didik arandı. 


Olayın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün tatbikatı olduğu, şüpheli olarak anons edilen otomobilin sivil polis aracı ve içindekilerin de polis olduğu öğrenildi. Film sahnesi gibi olan tatbikat aslını aratmadı.  

DHA


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