Taksim Meydanı’nda kar yağışı etkisini gösterdi

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini akşam saatlerinde de sürdürdü. Taksim Meydanı’nda rüzgarla birlikte etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

24 Şubat 2019, Pazar 22:09 Son Güncelleme:
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Taksim Meydanı’nda kar yağışı etkisini gösterdi

İstanbul genelinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Akşam saatlerinde Taksim Meydanı’nda rüzgarla birlikte etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı’na giderek o anları ölümsüzleştirdi. 

İSTANBUL (İHA)

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