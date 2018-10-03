Taksim sapığına 24 yıl hapis

15 AY KAÇTI AMA YAKALANDI

İstanbul’un göbeği Taksim’de 21 Ocak 2017’de Engin Kayıran, eğlence dönüşü içkinin etkisiyle yere düşen 21 yaşındaki F.H.E.’yi binlerce kişinin gözü önünde omzuna alıp kaçırmıştı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan bir başka kadını da kalçasından bıçaklamıştı. Engin Kayıran’ın yanında bulunan dursun Aydemir de kaçırma olayına yardım etmişti. İki sapık, bir inşaata götürdükleri F.H.E.’ye tecavüz etmişti. dursun Aydemir olayın ardından, Engin Kayıran da 15 ay sonra yakalanmıştı.

Engin Kayıran polisten kaçarken bacağını kırmıştı.

DİĞER CEZALARINI DA ÇEKECEK

Tecavüz yerinde bulunan DNA ile Engin Kayıran’ın DNA’sı birbiriyle uyumluydu. Ayrıca MOBESE kameraları şüpheye mahal vermeyecek şekilde bütün olayı saniye saniye kaydetmişti. Dün sona eren davada mahkeme işte bu kanıtlara bakarak sanıklara en ağır cezayı verdi. Engin Kayıran 24 yıl, Dursun Aydemir, 20 yıl hapis yedi. Engin Kayıran ayrıca çeşitli suçlardan aldığı ve hükmün açıklanması geri bırakıldığı için yatmadığı cezaları da çekecek.