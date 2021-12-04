Magazin Taksim Trio grubunun üyeleri kimler? İşte albümleri ve şarkıları

Taksim Trio grubunun üyeleri kimler? İşte albümleri ve şarkıları

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Taksim Trio grubunun üyeleri kimler? İşte albümleri ve şarkıları

Taksim Trio grubu 4 Aralık akşamı Kanal D’de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Sevilen müziklere imza atan Taksim Trio grubunun üyeleri kadar albümleri ve şarkıları da dikkat çekiyor…

04 Aralık 2021, Cumartesi 15:14 Son Güncelleme:
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Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun üçlüsünün birlikte sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından biri de Taksim Trio grubu oldu. Peki, Taksim Trio grubunun üyeleri kimler? İşte albümleri, şarkıları ve grup hakkında merak edilen soruların yanıtları…

TAKSİM TRİO GRUBUNUN ÜYELERİ KİMLER?

Taksim Trio grubu, kanun, bağlama ve klarnet çalan üç müzisyenin bir araya gelmesinden oluşuyor. 2007 yılında Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’ın bir araya gelerek oluşturduğu grubun, aynı ismi ilk albümü ise 1 Ekim 2007 tarihinde Doublemoon etiketiyle

Verdikleri uzun aradan sonra 2012 yılında albüm çalışmalarına yeniden başlayan grup, 11 Nisan 2013’te Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa sürdü.

Grup son olarak da 23 Eylül 2016 tarihinde Ahi isimli albümüyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Taksim Trio grubunda Hüsnü Şenlendirici; Klarnet, İsmail Tunçbilek; Bağlama, Aytaç Doğan ise Kanun çalmaktadır.

TAKSİM TRİO GRUBUNUN ALBÜMLERİ

  • "Taksim Trio" (1 Ekim 2007)
  • "Taksim Trio 2" (11 Nisan 2013)
  • "Ahi" (23 Eylül 2016)

TAKSİM TRİO GRUBUNUN ŞARKILARI 

  • Gözüm
  • Derdin Ne
  • Unutmadım
  • Naz
  • Belalım
  • Yalan Dünya
  • Unutmamalı
  • Biçare
  • Gönül
  • Elfa Laila

 

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