Türkiye Taksim'de ‘10 bin dolarlık’ dehşet! Gözyaşlarına boğuldu…

Taksim'de ‘10 bin dolarlık’ dehşet! Gözyaşlarına boğuldu…

Türkiye

Taksim'de ‘10 bin dolarlık’ dehşet! Gözyaşlarına boğuldu…

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıkan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından götürüldüğü iş yerinde başına tabanca kabzası ile vurularak, 10 bin doları gasbedildi. Turist, gözyaşına boğuldu.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Turist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Halife Safara, Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı. Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan kimlikleri belirsiz 2 kişi, polis olduklarını söyleyip, pasaport kontrolü yaptı. Ardından da Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Üzerindeki 10 bin doları alıp, kaçtılar.

İhbar üzerine gelen polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Halife Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ersan SAN/DHA



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