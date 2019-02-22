Taksim’de Arap turist ile otobüsçüler kavga etti!

Taksim Meydanı’nda yabancı turistlere otobüsle tur hizmeti veren firma personelleri ile bir Arap turist arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tur otobüsünde çalışanların tekme ve tokatlarına maruz kalan Arap turist, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

KAVGA ANI KAMERADA

O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İşte o görüntüler:



