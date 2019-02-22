Taksim’de Arap turist ile otobüsçüler kavga etti!

İstanbul Taksim Meydanı’nda tur otobüsünde çalışanlar ile bir Arap turist arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

22 Şubat 2019, Cuma 12:26 Son Güncelleme:
A A
Taksim’de Arap turist ile otobüsçüler kavga etti!

Taksim Meydanı’nda yabancı turistlere otobüsle tur hizmeti veren firma personelleri ile bir Arap turist arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tur otobüsünde çalışanların tekme ve tokatlarına maruz kalan Arap turist, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

KAVGA ANI KAMERADA

O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İşte o görüntüler:


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.