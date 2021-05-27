Türkiye Taksim'de asansörde mahsur kaldılar, 3 saat sonra kurtarıldılar

Taksim'de asansörde mahsur kaldılar, 3 saat sonra kurtarıldılar

Türkiye

Taksim'de asansörde mahsur kaldılar, 3 saat sonra kurtarıldılar

İstanbul'da Taksim-Kabataş Füniküler hattındaki asansörde mahsur kalan 2 kadın 3 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 14:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Taksim-Kabataş Füniküler hattının, Taksim istasyonundaki asansörün arızalanması sonucu iki kadın saat 11.00 sıralarında asansörde kaldı. Asansörde kurtarma kapağı bulunmadığı için kurtarılamayan yolcular için saat 12.13 sularında itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma süresince yolcuların sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için alanda doktor ve psikolog da hazır bulundu. Sakinliklerini korudukları belirlenen yolcular için İstanbul itfaiyesi 'caraskal' adı verilen vinç yönetimiyle kurtarma operasyonu devam etti. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarının saat 13.50'de iki kadın asansörden çıkarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan yolcular, İBB personelleri eşliğinde evlerine götürüldü.

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dolar baskısından nasıl kurtulacağız?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Bizim de bir sanal oyuncumuz var artık
Şirin Sever
Rauf Tamer
Bylockçular
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
‘Derin Devlet’ ‘Kutsal Devlet’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ateş Hoca'dan uyarılar ve umutlu mesajlar
Murat Çelik
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Ağabeyi, intihar etmesini bekledi, yapmayınca öldürdü!