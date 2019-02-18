'Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler bir kez daha çalındı.

2018 yılının aralık ayında meydana konulan şarj istasyonu çok sayıda engelli bireyin hayatını kolaylaştırmıştı. Yaklaşık 3 ay önce önce Taksim Meydanı’na konulan ve birçok engelli vatandaşa hizmet veren şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler daha önce de çalınmış, yerine yeni soketler takılmıştı.

“BU HEPİMİZ İÇİN"

Aracını şarj etmek için istasyon önüne gelen Mehmet Zeki Eycan da mağdur oldu. Aküsünün şarjı bittiği için meydana geldiğini söyleyen Mehmet Zeki Eycan, “Kablonun ucu kopuk olduğu için aracımı şarj edemedim. Lütfen, bu hepimiz için. Ben şu anda mağdur oldum. Arabamı şarj edemedim burada kaldım” dedi.