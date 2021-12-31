Türkiye Taksim’de hareketlilik! Polis önlem aldı, sık sık anons yapılıyor

Taksim’de hareketlilik! Polis önlem aldı, sık sık anons yapılıyor

Türkiye

Taksim’de hareketlilik! Polis önlem aldı, sık sık anons yapılıyor

Yılbaşına sayılı saatler kala vatandaşlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Meydanda görev alan atlı polisler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, polis ekipleri ise araçlarından megafonlarla vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

31 Aralık 2021, Cuma 21:27 Son Güncelleme:
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Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne vatandaşlar bu yılda adeta akın etti. Yeni yıla dışarıda girmek isteyen vatandaşlar soluğu Taksim ve İstiklal’de alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Atlı polislere yoğun ilgi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı. Dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Atlı birlikler ve zırhlı araçlarda hazır bekletilirken, alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı. Meydandaki güvenliği sağlamak için devriye gezen "Atlı Polisleri" gören vatandaşlar ve turistler cep telefonlarına sarılıp, fotoğraf ve video çekti.

Polisten vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarısı

Taksim Meydanı’na girişlerde kurulan uygulama noktasında alana giriş yapan kişiler hem üst aramasından geçirildi, hem de maske, hijyen ve mesafe konusunda uyarıldı. Polis araçlarındaki megafonlarla sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması konusunda anonslar yaptı.

İHA

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