Türkiye Taksim'de hareketlilik! Yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı

Taksim'de hareketlilik! Yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı

Türkiye

Taksim'de hareketlilik! Yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı

Yılbaşına saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için polis, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan yollarda üst aramaları yaptı.

31 Aralık 2021, Cuma 17:22 Son Güncelleme:
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Yeni yıla saatler kala Yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı getirilen demir bariyerler meydan çevresine yerleştirildi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yeni yıla daha saatler olmasına rağmen kalabalıklaştığı görüldü.



Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyenler ve turistler, soğuk havaya aldırış etmeden Taksim'i doldurdu.

Taksim Meydanı'nda girmek isteyen kişiler, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana açılan yollarda çanta ve üst aramalarından geçirildi.

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