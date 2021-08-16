Türkiye Taksim'de kadına vuran zabıtanın görevine son verildi

Taksim'de kadına vuran zabıtanın görevine son verildi

Türkiye

Taksim'de kadına vuran zabıtanın görevine son verildi

TAKSİM Meydanı'ndan zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, seyyar satıcı bir kadına vuran zabıta görevlisi işten çıkarıldı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 16:35 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamada "İBB, zabıta ekiplerinin 26 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullandığı tespit edilen ve görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdini feshetti.

İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personelin, iş kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi" denildi.

Uğur ŞAHİN - DHA

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