Türkiye Taksim'de kar yağışı sevinci

Taksim'de kar yağışı sevinci

Türkiye

Taksim'de kar yağışı sevinci

İstanbul Taksim'de hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

23 Ocak 2022, Pazar 22:16 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için uyarıda bulunduğu kar yağışı iki gündür etkisini belirli aralıklarla sürdürüyor. 3 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı akşam saatlerinde Taksim'de etkisini göstermeye başladı.

Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Hafta sonu olması nedeniyle Taksim'e gelen yerli ve yabancı turistler kar yağışı altında fotoğraf çektirdi. Yoğun şekilde etkili olan kar yağışının tadını çıkaran vatandaşlar kartopu da oynadı.

İSTANBUL (İHA)

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