Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dün renkli, bir o kadar da ilginç görüntüler yaşandı. Sıfırın altındaki soğuğa rağmen kırmızı renkli bir gelinlik giyen yabancı uyruklu bir kadın meydanda ve İstiklal Caddesinde dolaşmaya başladı.





Kadın daha sonra caddede bulunan bir sokak satıcısının yanına giderek kendisine ikram edilen kestane kebabını yedi. Onu caddede bu şekilde görenler ne olup bittiğini anlayamazken şaşkınlıklarını da gizleyemedi.

Rus modelle fotoğraf çektirdiler

Kadın kırmızılar içerisinde caddede ve meydanda gezmeye devam ederken çok geçmeden işin aslı ortaya çıktı. Adının Yana olduğu öğrenilen kadının bir giyim firması için modellik yaptığı ve o elbiseyi firma için giyip Taksim'de katalog çekimi yaptıkları öğrenildi.

Yana, yanındaki ekiple birlikte şehrin en işlek ve popüler yerlerinden olan İstiklal Caddesinde ve nostaljik tramvay önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Meydandaki vatandaşlar ve turistler de onları büyük ilgi ve beğeniyle izledikten sonra Yana ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.







