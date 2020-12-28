Türkiye Taksim’de manzara değişmedi! Kuralları hiçe saydılar

Taksim’de manzara değişmedi! Kuralları hiçe saydılar

Türkiye

Taksim’de manzara değişmedi! Kuralları hiçe saydılar

Corona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Adeta eski günlerini aratmayan cadde üzerinde vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.

28 Aralık 2020, Pazartesi 20:59 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, vaka sayıları ve can kayıpları ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde oluşan yoğunluk pes dedirtti. Kısıtlamaya saatler kala çok sayıda vatandaş cadde üzerinde hareketlilik oluşturdu.

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Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

İSTANBUL (İHA)

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