Taksim’de manzara değişmedi! Kuralları hiçe saydılar

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, vaka sayıları ve can kayıpları ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde oluşan yoğunluk pes dedirtti. Kısıtlamaya saatler kala çok sayıda vatandaş cadde üzerinde hareketlilik oluşturdu.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

İSTANBUL (İHA)



