Türkiye Taksim'de polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı

Taksim'de polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı

Türkiye

Taksim'de polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde kadınlara çiçek dağıttı.

25 Kasım 2021, Perşembe 17:32 Son Güncelleme:
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Taksim Meydanı'nda kadınlara çiçek dağıtmaya başlayan polis ekipleri daha sonra atlı polisler eşliğinde İstiklal Caddesi'nde dağıtıma devam etti.



Çiçek alan kadınların durumdan memnun oldukları görüldü. Polis ekipleri ayrıca KADES uygulama hakkında kadınlara bilgi verdi.


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