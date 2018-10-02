Taksim’deki tecavüz dehşetinde mahkeme kararını verdi Taksim'de eğlence dönüşü yolda gördüğü iki kadından birini omuzuna alıp kaçıran ve tecavüz eden, kendisine engel olmak isteyen diğer kadını da bıçakla yaralayan saldırganların cezası belli oldu