Taksim’deki tecavüz dehşetinde mahkeme kararını verdi

Taksim'de eğlence dönüşü yolda gördüğü iki kadından birini omuzuna alıp kaçıran ve tecavüz eden, kendisine engel olmak isteyen diğer kadını da bıçakla yaralayan saldırganların cezası belli oldu

02 Ekim 2018, Salı 13:14 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 13:15
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İstanbul Taksim'de 21 Ocak 2017’de iki kadından birinin bıçaklanıp diğerinin ise omuza alınıp kaçırıldıktan sonra götürüldüğü evde tecavüze uğramasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

CEZALAR BELLİ OLDU

Mahkeme, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hürriyet yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı sanık Engin K.’ya toplam 24 yıl hapis, sanık Dursun A.’ya ise 20 yıl hapis cezası verildi.

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