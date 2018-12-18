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Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Beyoğlu Taksim’de etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

18 Aralık 2018, Salı 21:19 Son Güncelleme:
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Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı.

Yağmur ve rüzgara Taksim Meydanı’nda yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Yağmurun şiddetlenmesiyle Taksim Meydanı’nda yürüyen vatandaşlar kapalı yerlere kaçıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün daha önce yaptığı uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise, yanlarında taşıdıkları şemsiyelerini açarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri kırıldı.

 İSTANBUL (İHA)

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