Türkiye Taksim'de yapılan caminin halıları seriliyor

Taksim'de yapılan caminin halıları seriliyor

Türkiye

Taksim'de yapılan caminin halıları seriliyor

Taksim'de inşası devam eden camide son aşamaya gelindi. Ramazan ayının son cuma günü açılması planlanan caminin halıları serilmeye başlandı.

26 Nisan 2021, Pazartesi 12:20 Son Güncelleme:
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Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan caminin halıları seriliyor. Rulolar halinde camiye getirilen 3500 metrekare halı, cumartesi günü itibariyle serilmeye başlandı. 8 kişilik ekip, 3 vardiya halinde halıları seriyor. Üst katta serme işlemi biterken, alt kattaki serme işleminin de bugün tamamlanması bekleniyor. Yüzde 100 yün olan halılar, Manisa'da dokunduktan sonra İstanbul'a getirildi. Deve tüyü rengi halıları serme çalışmaları, DHA tarafından görüntülendi.


TEMELİ 2017'DE ATILDI

Taksim'deki cami 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin temeli 17 Şubat 2017'de atıldı.

Hasan YILDIRIM- Özgür EREN- Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)

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